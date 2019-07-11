За вице-премьера Италии взялись после данных о тайной сделке с Россией

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Два бывших премьера Италии требуют провести расследование после того, как BuzzFeed разместил расшифровку аудиозаписи беседы помощника нынешнего вице-премьера страны Маттео Сальвини в московской гостинице «Метрополь».

Как отмечается, кроме помощника вице-премьера, в разговоре приняли участие два итальянца и трое русских, которые обсуждали возможное предоставление партии Сальвини «Лига Севера» около $65 млн. После появления публикации от вице-премьера потребовали прояснить ситуацию. Хотя запись не отвечает на вопрос, была ли заключена сделка между сторонами, она ставит вопросы о связях итальянской партии с российской стороной. Уточняется, что сам Сальвини не принимал участие в беседе, но тоже находился в российской столице.

Портал приводит заявление вице-премьера, в котором он сказал, что «никогда не получал ни одного рубля, ни одного евро, ни одного доллара и ни одного литра водки от российской стороны». Однако отмечается, что он не опроверг данные о встрече и возможной сделке. Помощник Сальвини до появления аудиозаписи отрицал свое участие в переговорах. На ней он называет себя «тотальной связью» между двумя странами и говорит об «изменении» Европы как о цели сделки, а также замечает, что это должно оставаться в тайне.