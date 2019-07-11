Против Парубия открыли дело о госизмене

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, декабрь 2018 года Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, декабрь 2018 года
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, декабрь 2018 года
РИА «Новости»

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло дело против спикера Рады Андрея Парубия. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

По его словам, Парубий на протяжении трех лет не подписывал закон об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в армии.

Он отметил, что это можно трактовать как госизмену и превышение полномочий.

Ранее сообщалось, что бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко и Парубию могут запретить покидать Украину.