Против Парубия открыли дело о госизмене

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло дело против спикера Рады Андрея Парубия. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

По его словам, Парубий на протяжении трех лет не подписывал закон об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в армии.

Он отметил, что это можно трактовать как госизмену и превышение полномочий.

Ранее сообщалось, что бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко и Парубию могут запретить покидать Украину.