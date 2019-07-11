На пространстве Евразийского союза может быть создана Ассоциация молодых дипломатов

Участники проходившего в Москве форума молодых дипломатов «Евразия» выразили поддержку идее создания Ассоциации молодых дипломатов ЕАЭС и Международной ассоциации молодых дипломатов, сообщает оргкомитет мероприятия.

«Как известно, основополагающим искусством работы дипломата является работа с людьми. Мы проводим такие форумы, чтобы заложить фундамент для профессиональной дружбы. Наша общая задача мирным созидательным путем двигать интересы наших стран вперед», — отметил в своем выступлении председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

Участники форума подтвердили готовность принять участие в выработке уставных документов этих объединений.

Евразийский форум молодых дипломатов проходит уже в шестой раз. В нем принимают участие действующие сотрудники внешнеполитических ведомств. В этом на мероприятие собрался 31 делегат из 14 стран.