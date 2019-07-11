Обиженный чиновник назвал Зеленского неадекватным

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок назвал президента Украины Владимира Зеленского неадекватным. Об этом сообщают «Украинские новости».

По мнению секретаря, президент не имеет морального права называть преступника преступником до соответствующего решения суда.

«Это не президент, о чем вы говорите?» — заявил Годунок.

10 июля Зеленский выставил Годунков, который также занимается вопросами развития Киевской области и города Борисполя. Он грубо обратился к чиновнику, назвав его разбойником.

Ранее сообщалось, что Годунок намерен подать в суд на украинского лидера.