Туск назвал счастливым событием распад СССР

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для многих стран центральной и восточной Европы. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По словам Туска, распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.

«Распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы. А также для русских», — написал он.

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