Форум молодых дипломатов «Евразия» собрал рекордное число делегатов

В Москве 10 июля стартовал VI форум молодых дипломатов евразийского пространства, который проходит два дня. В этом году зарегистрировалось рекордное число участников – 31 из 14 стран, сообщает оргкомитет.

«За последние 5 лет мы сделали большой рывок: начинали с 20 делегатов из 8 стран, сейчас порядка 30 делегатов из всех стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, наблюдатели, такие как Афганистан, а также наши партнеры по экономическому взаимодействию, прежде всего, Китай, Вьетнам и Сингапур», - отметил председатель молодежной организации МИД Константин Колпаков.

Впервые соорганизатором выступила Евразийская экономическая комиссия. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, «форум призван внести вклад в общие усилия на направления углубления интеграционных процессов в Евразии».

Делегатов ждут пленарные заседания, посвященные развитию экономической дипломатии на евразийском пространстве, «горизонтальной дипломатии», налаживанию межгосударственного диалога, а также дискуссия с представителями российских СМИ и выработка итоговой декларации.