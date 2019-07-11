«Дебил»: изгнанный чиновник охарактеризовал Зеленского

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого украинский президент Владимир Зеленский прогнал с совещания, назвал главу страны «дебилом» и «хамом». Об этом сообщает «Страна.Ua».

По версии Годунока, между ним и президентом не было никакого скандала и ссоры, просто, по его мнению, Зеленский является «хамом».

«Честно говоря, для меня это шок... Я обязательно... подам в суд иск о защите чести и достоинства», — добавил Годунок.

Он рассказал, что Зеленский сначала провел его на совещание, а потом ему кто-то подсунул про него какие-то данные из интернета и тот его отчитал. Также он назвал Зеленского «дебилом».

«Меня облили грязью с ног до головы! Конечно, я теперь в суд пойду. У меня шок. Я за этого дебила тянул мазу», — подчеркнул Годунок.

Ранее Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником.