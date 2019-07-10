Туск примчался в Грузию

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Yves Logghe/AP

Глава Европейского Совета Дональд Туск прибыл в Грузию, передает портал «Грузия-Онлайн».

Туск уже прилетел в аэропорт Батуми.

У трапа его встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

В Грузии Туск намерен принять участие в международной конференции, которая 11-12 июля.