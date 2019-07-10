Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит
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Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок назвал президента Украины Владимира Зеленского хамом, который случайно стал главой государства, передает ФАН.
Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником.
Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда «на него сорвались».
«Давайте я найду в Интернете, как Зеленский яйцами по пианино стучит. И где он пьяный выступает, и видео, где он выглядит наркоманом, смонтированное видео», — пожаловался он.
Ранее сообщалось, что изгнанный с заседания Зеленским чиновник подаст на него в суд.