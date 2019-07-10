Медведчук отказался говорить с Зеленским

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук в ответ на вопрос «Газеты.Ru» заявил, что не видит необходимости лично говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я с господином Зеленским лично не говорил. Тем более, когда он стал президентом. Я пока не вижу необходимости говорить с ним. И, наверное, я простой гражданин Украины, а он президент, поэтому мне не так просто поговорить с президентом», — заявил Медведчук.

При этом он пояснил, что риторика, выбранная Зеленским, не располагает к такому диалогу.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с лидерами украинской оппозиции.