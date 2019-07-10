В Мосгоризбиркоме назвали заявления Гудкова о нарушениях провокацией

Члены окружной избирательной комиссии не допустили кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова к проверке подписей его оппонента, потому что он сдал свои подписи позже, все его заявления по этому вопросу являются провокацией, заявил РИА «Новости» член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков написал на своей странице в Facebook, что избирком отказал ему в праве ознакомиться с подписями его оппонента по округу Романа Бабаяна до момента его регистрации, таким образом, он сможет ознакомиться с подписями, «когда решения уже будут приняты». Также он пишет, что его проверяют тщательнее, чем остальных кандидатов, специально для него согласовывали двух новых экспертов, при том что остальных кандидатов проверял один эксперт.

По словам Реута, Гудкова не пригласили на проверку подписей его оппонента, так как Бабаян сдал подписные листы 5 июля, а Гудков - во второй половине дня 6 июля.

«Комиссия обязана приглашать на проверку подписных листов самого кандидата, подписи которого проверяются, и других кандидатов, которые к этому времени уже тоже представили подписи. Соответственно, поскольку проверку подписных листов Бабаяна проводили до того, как Гудков заявился со своими подписями, естественно, в соответствии с законом, комиссия его не приглашала на эту проверку. Никакого нарушения в этом нет», - отметил Реут.

Он также добавил, что комиссия имеет право представить на ознакомление подписные листы кандидатов только после окончания проверки окружной комиссии. Что касается количества экспертов, их стало больше, так как они проверяют сразу нескольких кандидатов, отметил член Мосгоризбиркома.