Изгнанный с заседания Зеленским чиновник подаст на него в суд
Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеланский прогнал с совещания, намерен подать на него в суд. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником.
«Выйди отсюда! Выйди, разбойник!», — сказал глава Украины.
Он отметил, что созовет пресс-конференцию 11 июня и подаст иск в суд.
«Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб», — отметил Годунок.
По его словам, разбоя, о котором говорил Зеленский, не было.