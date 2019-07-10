Изгнанный с заседания Зеленским чиновник подаст на него в суд

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Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеланский прогнал с совещания, намерен подать на него в суд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником.

«Выйди отсюда! Выйди, разбойник!», — сказал глава Украины.

Он отметил, что созовет пресс-конференцию 11 июня и подаст иск в суд.

«Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб», — отметил Годунок.

По его словам, разбоя, о котором говорил Зеленский, не было.