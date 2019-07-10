Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении

Собственник канала NewsOne, член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак заявил, что отмененный телемост Россия-Украина пройдет в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «Газеты.Ru». Об этом он заявил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым

Он уточнил, что телемост состоится на российском ТВ.

«Он в пятницу состоится на российском телевидении», — сказал Козак.

Ранее ВГТРК пригласила журналистов NewsOne в Москву для проведения телемоста.

До этого украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста из-за прямых угроз.