В Польше сделали фейк из Трампа

Государственное «Польское телевидение» заявило, на встрече G20 в Осаке президент США Дональд Трамп не пожал руку поляку Дональду Туску, который в настоящее время является председателем Евросовета. Как пишет Die Welt, эта информация не подтвердилась.

Как отмечается, Трамп и Туск обменялись рукопожатием, телеканал сделал заявление, не ознакомившись с информацией в инстаграме самого польского политического деятеля. После появления новости Туск разместил снимок, на котором видно, что они не только приветствуют друг друга подобным образом, Трамп «как назло» кажется пребывающим в хорошем настроении. В комментарии к посту есть подпись «Осака».

Польский телеканал однако сообщил, что во время общего фотографирования президент США намеренно проигнорировал Туска. При этом бывший польский премьер и представитель оппозиционной партии в настоящее время считается правящими национал-консерваторами «врагом государства». В частности его обвиняют в «немеждународном формате», а также в работе против интересов Польши. Если политик Соединенных Штатов, который является близким партнером страны, неуважительно относится к поляку, это не идет тому на пользу. Уточняется, что телеканал не извинился за произошедшее, а многие поляки не имеют инстаграма, поэтому могут не узнать, что Туск вышел победителем из сложившейся ситуации.