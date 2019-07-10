Вице-премьер Италии не брал «ни рубля, ни литра водки» от России

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини вновь открестился от финансирования возглавляемой им партии «Лига» российской стороной, передает РИА «Новости».

Он добавил, что вновь подаст иск из-за подобных обвинений.

Сальвини добавил, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России».

Ранее местные СМИ сообщили, что представители партии «Лига», входящей в правящую коалицию в Италии, вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии майских выборов в Европарламент.