WP сообщила про выборочную амнезию Трампа

Президент США Дональд Трамп сидел напротив британского посла Кима Дэррока во время традиционном ежегодном ланче в честь Дня святого Патрика на Капитолийском холме. Однако, как пишет The Washington Post, после того как посол охарактеризовал администрацию Трампа как «некомпетентную» и «неумелую», американский лидер повел себя так, как будто у него провал в памяти.

По данным издания, ланч был не единственным мероприятием, когда они виделись. Президент США и посол пересекались несколько раз в Лондоне и Вашингтоне, однако после инцидента с попавшими в СМИ оценочными суждениями Дэррока Трамп заявил, что не знает его. Как отмечает газета, Трамп часто ведет себя подобным образом, когда сталкивается с людьми, которые его критикуют или оказываются в центре внимания, которое может неблагоприятно повлиять на главу государства. В частности так же Трамп говорил о своем бывшем адвокате Майкле Коэне, экс-директоре ФБР Джеймсе Коми и своем бывшем советнике Стивене Бэнноне.

Также президент США преуменьшает роль экс-чиновников своей администрации, если они начинают его критиковать. По словам знакомых с Трампом людей, у него хорошая память на лица, а сам он хвастался, что у него «одна их самых хороших памятей всех времен». Если же люди начинают хвалить лидера, у них есть шанс превратиться в выдающихся личностей. Так, Трамп не раз писал в твиттере о книгах, которые его положительно характеризуют, в то время как его помощники утверждают, что он не читал большинство из них.