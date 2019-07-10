NewsOne выдвинул ультиматум властям Украины после отмены телемоста с Россией

Украинский телеканал NewsОne выдвинул требования властям Украины после отмены телемоста с Россией, передает РИА «Новости».

В заявлении телеканал напомнил, что заведено уголовное дело, высланы повестки на допрос, представители власти продолжают публичные обвинения в сторону канала.

По их мнению это все является проявлением давления на журналистику.

«Команда NewsOne требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины», — говорится в заявлении телеканала.

Ранее генерального продюсера и ведущего телеканала NewsOne Василия Голованова вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, при этом нарушив процедуру.