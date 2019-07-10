Меркель затрясло в третий раз

Канцлер ФРГ Ангела Меркель испытала новый приступ, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что приступ дрожи у Меркель произошел в третий раз во время официального мероприятия.

До этого у нее уже дважды случались приступы за последнее время. В последний раз ей стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В правительстве ФРГ отметили, что встреча с финским премьер-министром Антти Ринне в Меркель проходит в плановом режим.

Ее самочувствие назвали хорошим.