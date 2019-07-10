Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
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Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» удерживают лидерство на выборах в парламент, показал опрос КМИС. Об этом сообщает «112 Украина».
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии.
Партия Дмитрия Разумкова «Слуга народа» может набрать 48,5%.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука — 14,1%.
9,2% украинцев поддержали партию «Европейская Солидарность» Петра Порошенко. 6,2% — за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
Выборы в парламент Украины пройдут 21 июля.