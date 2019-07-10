Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

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Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова... Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
РИА «Новости»

Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» удерживают лидерство на выборах в парламент, показал опрос КМИС. Об этом сообщает «112 Украина».

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии.

Партия Дмитрия Разумкова «Слуга народа» может набрать 48,5%.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука — 14,1%.

9,2% украинцев поддержали партию «Европейская Солидарность» Петра Порошенко. 6,2% — за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Выборы в парламент Украины пройдут 21 июля.