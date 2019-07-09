Порошенко отреагировал на отмену Зеленским парада в День независимости

Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен решением действующего лидера страны Владимира Зеленского, который отменил проведение военного парада в День независимости на Украине, передает РИА «Новости».

По словам Порошенко, военный парад очень важен для всех. Во-первых, на параде военные отчитываются украинцам, во-вторых, жители могут отдать дань уважения армии страны.

«Армия пользуется наибольшим доверием народа, я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно», — сказал Порошенко.

Также он опроверг данные Зеленского о том, что военный парад дорогой. Порошенко рассказал, что » намеренно отменил все дорогие удовольствия».

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил парад в День независимости на Украине.