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Дипломат в ООН на условиях анонимности оценил последствия инцидента с британским послом в США Кимом Дэрроком, охарактеризовавшим американского президента Дональда Трампа как «некомпетентного» и «неумелого». Утечка секретных данных в СМИ привела к тому, что лидер США пообещал больше не иметь с ним дела, а также подчеркнул, что в стране посла не любят и не думают о нем хорошо. Дипломатический источник The Independent призывает не только расследовать, как произошла такая утечка, но и почему. Он замечает, что кому-то эта ситуация нужна для того, чтобы набрать «политические очки», но использование для этой цеди внешней политики Соединенного Королевства является крайне безответственным.

Дипломат признает, что некомпетентность администрации Трампа является очевидной для всех. Ее описание как-то иначе было бы «первостепенным дипломатическим поражением», но особые отношения между Лондоном и Вашингтоном важны как никогда, Соединенное Королевство нуждается в друзьях, особенно на фоне разрыва с 27 странами-членами ЕС. Отмечается, что международные отношения основаны не на истории, их делают люди. Именно послы приводят их в движение. В настоящее время по отношениям между Вашингтоном и Лондоном был на нанесен удар на глаза у всех, их нужно восстановить, и быстро.

Начальник Дэррока, глава МИД Британии Джереми Хант попробовал провести черту под инцидентом, извинившись за утечку, но не за ее содержание. Это стандартный подход, но ясно, что он совершенно не оправдал себя. Теперь Трамп переходит в наступление в твиттере. Очевидно, что вскоре Дэррок подаст в отставку, завершим таким образом свою более чем 30-летнюю выдающуюся карьеру, а предпоследним гвоздем в крышку его гроба является заявление премьера страны Терезы Мэй о том, что он пользуется «полной поддержкой». По мнению автора, это будет «бесчестный конец» посла, который просто делал свою работу. Он также замечает, что утечка газете, которая поддерживает кандидата на пост Мэй Бориса Джонсона может быть попыткой его поддержать. Источник не сомневается, что посол и тот, из-за кого произошла утечка, «поплатятся головами», и сомневается, что они станут единственными жертвами произошедшего.