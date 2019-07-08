Владелец NewsOne назвал «искусственными» обвинения в госизмене

Депутат Верховной рады Тарас Козак, который является владельцем украинского канала NewsOne, отреагировал на обвинения в связях с российским банком. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал эти обвинения ложными и отметил, что полноправным собственником телеканала является только он, отвергнув обвинения в связях с российским банком и кипрской компанией.

По его словам, утверждения генпрокурора Украины Юрия Луценко о причастности NewsOne к «террористической деятельности» являются безосновательными.

Козак также сравнил обвинения с «искусственной» провокацией с целью применения санкций в отношении телеканала. Он связал обвинения с политическими мотивами.

Ранее сообщалось, что Луценко нашел связь NewsOne с российским банком.