Россия нашла альтернативу Грузии

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Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов заявил, что Россия нашла альтернативу грузинскому туристическому направлению. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, альтернативой Грузии могут стать Абхазия, а также другие кавказские направления.

Он также отметил, что сложившаяся ситуация нанесет ущерб, в первую очередь, не России, а грузинской экономике.

«У меня есть информация, что в Абхазии сейчас наблюдается всплеск туристического интереса со стороны Россиян», — пояснил Кривоносов.

Помимо этого, подчеркнул депутат, российские туристы могут ориентироваться также на Азербайджан и Армению.

Ранее сообщалось, что запрет на авиасообщение с Грузией вступил в силу.