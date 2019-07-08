Россия нашла альтернативу Грузии
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов заявил, что Россия нашла альтернативу грузинскому туристическому направлению. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, альтернативой Грузии могут стать Абхазия, а также другие кавказские направления.
Он также отметил, что сложившаяся ситуация нанесет ущерб, в первую очередь, не России, а грузинской экономике.
«У меня есть информация, что в Абхазии сейчас наблюдается всплеск туристического интереса со стороны Россиян», — пояснил Кривоносов.
Помимо этого, подчеркнул депутат, российские туристы могут ориентироваться также на Азербайджан и Армению.
Ранее сообщалось, что запрет на авиасообщение с Грузией вступил в силу.