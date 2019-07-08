Песков считает позором слова грузинского журналиста

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В Кремле назвали неприемлемым поведение грузинского журналиста в телеэфире «Рустави 2», передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская власть не приемлет оскорбления в адрес главы России.

«Что касается оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем», — сказал чиновник.

Он добавил, что все представители руководства Грузии «решительно осудили эту выходку».

Также Песков отметил, что такая выходка было направлена на то, чтобы обострить отношения между двумя странами.

«Это не достойно грузинского народа», — заключил Песков.

Ранее «не грузином и даже не мужчиной» назвали в Грузии оскорбившего Путина.