Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе

Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины. Об этом сообщает телеканал «112. Украина»

Такое заявление она сделала в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге. По словам Серовой, украинская армия устраивает геноцид против собственного народа.

«И это не голословные обвинения, это реальные факты», — прокомментировала она.

Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.

Ранее информировали, что журналисты из России попали под обстрел в Донбассе.