Зеленскому поставили ультиматум по телемосту с Россией

Депутат Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий предъявил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум из-за планов по проведению телемоста между Россией и Украиной, сообщает «Украинская правда».

Он дал Зеленскому сутки на «адекватный ответ на информационный шабаш».

Билецкий назвал происходящее информационной диверсией.

«Ответ должен быть адекватным. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента», — заявил Билецкий.

Ранее глава комитета украинской Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что телеканал NewsOne могут лишить лицензии за проведение телемоста с российской стороной.