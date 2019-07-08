Зеленскому поставили ультиматум по телемосту с Россией
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Депутат Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий предъявил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум из-за планов по проведению телемоста между Россией и Украиной, сообщает «Украинская правда».
Он дал Зеленскому сутки на «адекватный ответ на информационный шабаш».
Билецкий назвал происходящее информационной диверсией.
«Ответ должен быть адекватным. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента», — заявил Билецкий.
Ранее глава комитета украинской Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что телеканал NewsOne могут лишить лицензии за проведение телемоста с российской стороной.