Зеленский назначил главу Луганской области
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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.
Как отмечается, главой региона стал Виталий Комарницкий.
«Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации», — сказано в указе.
До этого Комарницкий был ректором Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу Львовской области.