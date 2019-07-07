Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе
Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало президента США Дональда Трампа «неумелым» и «небезопасным». Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, в правительстве Британии подтвердили эту информацию.
Как отмечается, британский посол также описал Трампа как «некомпетентного» политика.
При этом в Лондоне заявили, что требуют от своих дипломатов предельной честности.
Ранее сообщалось, что Трамп по ошибке рассказал о победе в воздухе в войне за независимость США