Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/897/12463897/upload-AP_19180123988339-pic905-895x505-60478.jpg">

Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало президента США Дональда Трампа «неумелым» и «небезопасным». Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в правительстве Британии подтвердили эту информацию.

Как отмечается, британский посол также описал Трампа как «некомпетентного» политика.

При этом в Лондоне заявили, что требуют от своих дипломатов предельной честности.

Ранее сообщалось, что Трамп по ошибке рассказал о победе в воздухе в войне за независимость США