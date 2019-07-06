В ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма, сообщает РИА «Новости».

Документ одобрил комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Автор резолюции украинский депутат Артур Герасимов потребовал от России отказаться от полуострова, а также осудил действия Москвы во время инцидента в Керченском проливе.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в ПАСЕ – это первый шаг признания Крыма территорией России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России.

Украина не признает результаты референдума.