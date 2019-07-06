Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

По его словам, Трамп опасен тем, что пытается предписать всем своим партнерам, чтобы надо делать в сфере политики и экономики.

«Говоря откровенно, это означает, что ему нужны не партнеры, а вассалы», — отметил Шредер.

Он также добавил, что президент США разрушает мировую экономическую систему «под знаменем свободы и рыночной экономики».

В конце экс-глава ФРГ призвал Европу объединиться, чтобы не стать страной «третьего класса», в то время как США и Китай стремительным образом усиливают свои позиции.

Ранее Шредер признал законность присоединения Крыма к России.