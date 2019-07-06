Зеленский назначил главу Львовской области
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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил главу Львовской области. Данный указ выложен на сайте главы государства.
Как отмечается, новым губернатором области стал Маркиян Мальский.
«Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской областной государственной администрации», — сказано в указе.
Уточняется, что ранее временно этот пост занимал Ростислав Замлинский.
Ранее сообщалось, что Зеленский выбирает главу Львовской области в Сети.
Президент спросил у пользователей соцсетей, знают ли они что-нибудь о репутации и моральных качествах предложенных для голосования кандидатов.