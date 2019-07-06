Депутату Рады окончательно запретили баллотироваться

Верховный суд Украины вновь отказал депутату Александру Онищенко,который хотел баллотироваться в Раду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, изначально ЦИК не стал регистрировать кандидата, потому что он не жил на территории Украины более пяти лет. Онищенко пытался отменить запрет, но суд решил оставить все, как было.

Уточняется, что в суде сочли довод ЦИК весомым.

Ранее сообщалось, что Онищенко назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «оружием массового поражения».