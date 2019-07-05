Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского

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Президент Украины Петр Порошенко во время посещения полигона под Одессой, апрель 2019 года Президент Украины Петр Порошенко во время посещения полигона под Одессой, апрель 2019 года
Президент Украины Петр Порошенко во время посещения полигона под Одессой, апрель 2019 года
Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Государственное бюро расследований Украины расследует дело об отмывании денег в отношении экс-президента Петра Порошенко, сообщают «Украинские новости».

Как сообщил юрист Андрей Портнов, идет расследование обстоятельств снятия Порошенко $34 млн наличных в Международном инвестиционном банке.

По его данным, Порошенко с 17 мая по 17 июня порциями снимал суммы, эквивалентные $1-2 млн.

Ранее на Украине зарегистрировали заявление с обвинением бывшего президента страны Петра Порошенко в отмывании средств.