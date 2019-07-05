Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского
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Государственное бюро расследований Украины расследует дело об отмывании денег в отношении экс-президента Петра Порошенко, сообщают «Украинские новости».
Как сообщил юрист Андрей Портнов, идет расследование обстоятельств снятия Порошенко $34 млн наличных в Международном инвестиционном банке.
По его данным, Порошенко с 17 мая по 17 июня порциями снимал суммы, эквивалентные $1-2 млн.
Ранее на Украине зарегистрировали заявление с обвинением бывшего президента страны Петра Порошенко в отмывании средств.