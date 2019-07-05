Россия пообещала вернуть долг Совету Европы
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только она восстановит свои права в организации. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, российская сторона возместила уже часть задолженности.
«И сейчас продолжаем работать, там необходимо пройти государственные процедуры», — добавил Грушко.
Россия лишилась своих полномочий в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года. Причиной этого стало ее воссоединение с Крымом, а также начало войны в Донбассе.
В 2017 году Россия заморозила уплату членского взноса, отметив, что разморозит ее только после восстановления своих полномочий.