Россия пообещала вернуть долг Совету Европы

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только она восстановит свои права в организации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона возместила уже часть задолженности.

«И сейчас продолжаем работать, там необходимо пройти государственные процедуры», — добавил Грушко.

Россия лишилась своих полномочий в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года. Причиной этого стало ее воссоединение с Крымом, а также начало войны в Донбассе.

В 2017 году Россия заморозила уплату членского взноса, отметив, что разморозит ее только после восстановления своих полномочий.

Ранее ПАСЕ рассказала о своих ожиданиях от России.