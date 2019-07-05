Брат против брата: родню донецкого губернатора нашли в ДНР

В ходе визита в Краматорск президент Украины Владимир Зеленский рассказал о родственных связях нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, передает портал «Украинские новости».

По словам президента, вся семья Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР.

«Я видел огромное количество информации по поводу того, что брат Паши работает в ДНР, служит и так далее. Для Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость сказать. С братом человек не разговаривает по политическим разногласиям», — заявил Зеленский.

По его словам, Кириленко предлагал семье переехать, но они отказались.

Ранее Зеленский с рабочей поездкой отправился на Донбасс, а также снял главу Донецкой областной государственной администрации