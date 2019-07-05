У Порошенко отказались от реформ НАТО

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Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступила против реформ, реализацию которых НАТО потребовал у Киева. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственное исследование.

Как отмечается, Североатлантический альянс предложил ряд реформ, выполнение которых позволит Украине вступить в военный блок.

Уточняется, что шести партиям, у которых больше всего шанс попасть в Раду, направили опросник.

В нем были в том числе «вопросы-ловушки», ответы на которые отдаляют вступление Украины в НАТО.

Так, у представителей партии спрашивали об их отношении к реформе Службы безопасности Украины (СБУ), изменению закона о гостайне и реформе системы оборонных закупок. НАТО настаивает на том, чтобы они стали открытыми.

Выяснилось, что положительно «Европейская солидарность» высказалась только за реформу СБУ. Относительно оборонных закупок партия не высказала четкой позиции, а что касается реформы в области гостайны, то партия выступила против нее.

Ранее Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии.