Володин раскритиковал единороссов, забравшихся на политический подиум

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал единороссов, «дефилирующих» по политическому подиуму.

«Спуститесь на землю и слушайте людей!», — заявил Володин по итогам конференции «Единой России».

Володин заявил, что необходимо научиться разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые они поднимают.

Он добавил, что согласен с премьер-министром Дмитрием Медведевым,который сказал, что «Единая Россия» должна быть открытой партией.

«Поддерживаю Дмитрия Анатольевича. Правильно он сказал, что «Единая Россия» должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми, решать их проблемы. Необходимо спуститься с политического подиума на землю, научиться разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые они поднимают. Это касается всех – и тех, кто избран во власть по одномандатным округам, и тех, кто прошел по партийному списку» , — заявил Володин.