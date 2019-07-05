В команде Зеленского назрел первый серьезный конфликт

В команде украинского лидера Владимира Зеленского между главой службы безопасности Украины Иваном Бакановым и руководителем офиса президента Андреем Богданом наметился конфликт. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По их словам, Баканов не согласовывает с офисом главы государства назначения заместителей в СБУ.

При этом, отметили источники, Баканов окружил себя консультантами в лице главного военного прокурора Анатолия Матиоса, а также заместителя генпрокурора Николая Банчука.

Источники подчеркнули, что оба они советуют Баканову, кого следует назначить на должности.

Помимо этого, добавили источники, в отличие от офиса президента Баканов хочет сохранить департамент «Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью», у которого скандальная репутация.

Ранее сообщалось, что у Зеленского отказались от шапкозакидательства.