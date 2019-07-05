Полярнику Артуру Чилингарову вызвали врачей на мероприятии в Москве

Известному российскому полярнику, ученому-океанологу Артуру Чилингарову стало плохо во время мероприятия в Москве. Чилингаров пришел на конференцию «Единой России», но к нему пришлось позвать дежурных врачей, сообщил «Газете.Ru» один из участников.

«Видел, как он сидит на диване и ему измеряют давление врачи», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

«С Чилингаровым все хорошо. Почувствовал лёгкое недомогание и продолжит работу на конференции», — сказали в пресс-службе партии.

79-летний Артур Чилингаров – Герой Советского Союза, Герой России, лауреат госпремии СССР, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. В советское время работал в научно-исследовательской обсерватории в Тикси, изучал Северный Ледовитый океан, возглавлял научную экспедицию «Север-21», работал начальником дрейфующей станции «СП-19», а также являлся начальником антарктической станции Беллинсгаузен 17-й советской антарктической экспедиции.