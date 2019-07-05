Зеленский обновил руководство СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении на руководящие посты Главного следственного управления Службы безопасности Украины новых людей. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на соответствующий указ.

Согласно постановлению, начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины стал Богдан Тиводар. Кроме того, Анатолий Дублик и Александра Карпенко получили посты заместителей председателя Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил уволил начальника Главного управления управления СБУ в Крыму Александра Шмитько.