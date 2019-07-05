На Украине подумывают над освоением Арктики

Украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил, что Украина вскоре может стать «арктическим игроком». Об этом он сказал во время посещения архипелага Шпицберген, пишет High North News.

Яцюк отметил, что на данный момент украинская сторона не задействована в арктической деятельности, однако все может измениться. Его визит на архипелаг означает, что Украина готова начать сотрудничать с Норвегией по арктическим вопросам, сказал он.

«Мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком», — добавил Яцюк.

Ранее сообщалось, что в Арктике завершилась экспедиция по изучению морских единорогов.