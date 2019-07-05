В Раде хотели подколоть Зеленского, но оконфузились сами

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заметила ошибку у пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского, назвавшей столицу Канады Торонто вместо Оттавы, и решила их подколоть, допустив при этом ошибку. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечается, на своей странице в фейсбуке Геращенко хотела ироничной форме провести ликбез для команды Зеленского, но сама оконфузилась. Депутат назвала столицей Нидерландов Гаагу вместе Амстердама. Позже вице-спикер еще восемь раз редактировала свой пост.

«На всякий случай, ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк», — написала Геращенко.

Ранее сообщалось, что команду Зеленского обвинили в незнании географии.