Флаг США сожгли на глазах у Трампа

Возле Белого дома три человека сожгли американский флаг в День независимости США, в то время, как в здании находился президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает Washington Examiner.

Как позже выяснилось, флаг сожгли три активиста Революционной коммунистической партии. Они сделали это ровно за час до того, как Трамп уехал, чтобы произнести речь у Мемориала Авраама Линкольна.

По данным издания, активисты выступали против Трампа и призывали к «миру без США». Один из них схватил горящий флаг после того, как он загорелся.

Отмечается, что людей, которые сожгли флаг США, задержали в тот же день. Двум мужчинам предъявлено обвинение. В результате их задержания пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Они получили легкие ранения и их срочно госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в парламенте Ирана сожгли флаг США после решения Трампа по ядерной сделке.