Франция усиливает контроль на границе с Испанией

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Франция введет усиленный контроль на границе с Испанией во время саммита G7. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, власти Франции решили не закрывать границу с Испанией на время саммита.

Как отмечается, стороны совместно работают над различными уровнями проверки и обеспечением безопасности.

При этом во Франции пообещали нейтрализовать любые «насильственные» демонстрации.

Ранее сообщалось, что Великобритания хочет обсудить «враждебность» России на G7.