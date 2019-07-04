Франция усиливает контроль на границе с Испанией
Франция введет усиленный контроль на границе с Испанией во время саммита G7. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, власти Франции решили не закрывать границу с Испанией на время саммита.
Как отмечается, стороны совместно работают над различными уровнями проверки и обеспечением безопасности.
При этом во Франции пообещали нейтрализовать любые «насильственные» демонстрации.
Ранее сообщалось, что Великобритания хочет обсудить «враждебность» России на G7.