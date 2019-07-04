Падает рейтинг «Слуги народа» Зеленского
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» теряет поддержку украинцев, передает «Страна.ua».
При этом она еще удерживает лидерство.
Среди тех, кто определился, за кого пойдет голосовать, у партии Зеленского — 42,3% популярности. В начале июня рейтинг составлял 48,2% — то есть менее, чем за месяц, популярность снизилась на 6%.
В свою очередь партия Бойко-Медведчука «Оппозиционная платформа» улучшила показатели с 10,7% до 13,4%.
Одновременно опять вырос рейтинг партии Петра Порошенко, она обгоняет «Голос» и «Батькивщину».