Падает рейтинг «Слуги народа» Зеленского

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» теряет поддержку украинцев, передает «Страна.ua».

При этом она еще удерживает лидерство.

Среди тех, кто определился, за кого пойдет голосовать, у партии Зеленского — 42,3% популярности. В начале июня рейтинг составлял 48,2% — то есть менее, чем за месяц, популярность снизилась на 6%.

В свою очередь партия Бойко-Медведчука «Оппозиционная платформа» улучшила показатели с 10,7% до 13,4%.

Одновременно опять вырос рейтинг партии Петра Порошенко, она обгоняет «Голос» и «Батькивщину».