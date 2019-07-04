DW: министр обороны Германии начала борьбу за пост главы Еврокомиссии

За главу немецкого минобороны Урсулу фон дер Ляйен, которая номинирована на пост председателя Еврокомиссии, теперь должен будет проголосовать Европарламент. Как пишет Die Deutsche Welle, это будет непросто. Фон дер Ляйен придется для этого преодолеть несколько препятствий.

Первое связано с ее визитом в Страсбург во вторник, 2 июня, где она постаралась заручиться поддержкой депутатов, поскольку многие парламентарии не знакомы ни с ней лично, ни с ее взглядами. В последнее время она была не слишком популярной фигурой из-за многочисленных недостатков бундесвера, но ей необходимо добиться, чтобы за ее кандидатуру в Европаламенте проголосовали по крайней мере социал-демократы и либералы. Кроме того, против выдвинутых на ключевые посты кандидатов, в том числе и против фон дер Ляйен, выступает Социал-демократическая партия Германии.

Издание отмечает, что против ее кандидатуры выступают и «Зеленые». Хотя для избрания фон дер Ляйен их голоса не являются необходимыми, они бы ей пригодились. Ее также могут не поддержать депутаты стран-членом ЕС из Центральной и Восточной Европы, поскольку их представители не выдвинуты ни на один из ключевых постов. Однако самым значительным препятствием является большинство голосов, которое она должна получить в Европарламенте. Теоретически это означает, что за ее кандидатуру должны проголосовать 376 парламентариев.