Россия выразила протест Японии после G20

Россия выразила протест Японии из-за материалов после саммита G20 в Осаке, где Курильские острова были обозначены как территории Японии.

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 2 июля дипломату посольства Японии в Москве была вручена нота протеста.

Японской стороной использовались материалы, в том числе, аудиовизуальные, в которых южнокурильские острова были обозначены как территория Японии.

В МИД России указали на «злоупотребление японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к РФ».