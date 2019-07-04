Коломойский рассказал, как поддерживает Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что время от времени контактирует с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время».

По словам бизнесмена, они не встречались после президентских выборов и не говорят о выборах в Раду, но редко общаются.

«Морально поддерживаю», — сказал Коломойский.

Он добавил, что симпатизирует Зеленскому, но они с ним не связаны.

Ранее Коломойский высказался по поводу конфликта в Донбассе.