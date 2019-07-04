Венесуэла уведомила граждан США о беззащитности на своей территории

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Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса заявил, что после отказа Соединенных Штатов признать Турцию страной, которая представляет Каракас на американской территории, граждане США не могут рассчитывать на дипломатическую защиту в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, из-за решения американской стороны Каракас отказался считать Швейцарию представителем интересов американцев.

«…граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой», — говорится в заявлении.

В МИД Венесуэлы сочли поведение американской стороны нарушением Венской конвенции о дипотношениях.

Ранее сообщалось, что посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер, которого до этого решили изгнать за его «вмешательство во внутренние дела страны, вернется.