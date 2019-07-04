Порошенко потребовал от украинцев пойти на митинг

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона «Об очищении власти».

Об этом он написал в своем фейсбуке.

Порошенко призвал не допустить возвращения в 2013 год и очистить страну от «авторитарного прошлого».

Ранее у здания Конституционного суда Украины произошла стычка представителей националистических партий со сторонниками президентского «Блока Петра Порошенко».

У здания проходил митинг против закона «Об очищении власти», который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.