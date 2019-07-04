Порошенко потребовал от украинцев пойти на митинг
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Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона «Об очищении власти».
Об этом он написал в своем фейсбуке.
Порошенко призвал не допустить возвращения в 2013 год и очистить страну от «авторитарного прошлого».
Ранее у здания Конституционного суда Украины произошла стычка представителей националистических партий со сторонниками президентского «Блока Петра Порошенко».
У здания проходил митинг против закона «Об очищении власти», который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.